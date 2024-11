Una stagione da "montagne russe" che però non sono bastate a fermare la corsa di Max Verstappen verso il quarto titolo mondiale, conquistato a Las Vegas con ben due gare di anticipo. Dopo il titolo del 2021 che lo ha visto in lotta contro Lewis Hamilton e le due annate da record nel 2022 e nel 2023 , quella di quest'anno non è certo stata una stagione semplice, viste le difficoltà tecniche della Red Bull e la crescita della McLaren. Nonostante ciò, Max è stato capace di imporsi sulla concorrenza, conquistando a detta sua il più impegnativo dei 4 titoli mondiali: " Sono orgoglioso di quest’anno , perché per la maggior parte della stagione, direi per circa il 70%, non abbiamo avuto la macchina più veloce , ma in realtà abbiamo comunque allungato il nostro vantaggio". Poi, alla domanda sulla possibilità di vincere il titolo con la McLaren, Verstappen ha affermato che sarebbe riuscito a portare a casa il campionato, addirittura in anticipo rispetto a quando fatto con la Red Bull: "Sì, (con McLaren avrei vinto) anche prima, sarei stato più avanti. Con la Ferrari più o meno lo stesso. Con la Mercedes, no, credo che sarebbe stato più difficile".

Verstappen campione con la Mclaren? Norris: "Non credo..."

Non si è fatta attendere poi la risposta di Lando Norris, in un'intervista concessa al The Telegraph in cui Lando ha tracciato un bilancio sulla stagione e confessato quanto sia stato difficile accettare di essere quasi del tutto fuori dalla lotta al titolo dopo le prestazioni di Interlagos. "Non ho dormito per i primi due giorni. Quindi penso di essere stato sveglio 36-40 ore di fila. E questo probabilmente ha peggiorato ancora le cose. Quando si è stanchi, si è più lunatici, quindi è una sorta di doppio effetto". L'inglese ha poi ribadito che, nonostante consideri Verstappen uno dei piloti più forti nella storia della F1 e che quest'anno sia stato il migliore nel corso dell'intera stagione, non sarebbe stato possibile per lui vincere il titolo a bordo della sua Mclaren, soprattutto visto l'ampio gap che separava le due scuderie all'inizio dell'anno: "No, assolutamente no. Nessuno nella storia della Formula 1 ha mai rimontato da un gap di punti come quello che avevo io. Mai. E in passato ci sono state delle oscillazioni delle prestazioni delle vetture anche molto più ampie di quelle attuali. Il vantaggio che avevano loro all'inizio della stagione era molto più grande di quello che abbiamo avuto noi dopo".