Una pesante sanzione, Stop&Go di 10'', ha compromesso la gara di Norris. Il pilota McLaren puntito per non aver rispettato il regime di bandiera gialla: quando transita sul rettilineo il monitor indica la bandiera gialla, più avanti anche quella sventolata dal marshal. Poco dopo arriva il 'verde'. Nel VIDEO Matteo Bobbi ci mostra come al suo ingresso sul rettilineo abbia un distacco da 1.8 da chi lo precede che poi diventa 1.081 nel punto minimo. La penalità ci sta, ma il peso è discutibile