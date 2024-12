Da buoni italiani ci chiamano difensivisti: la Ferrari ha usato una tattica 'alla Trapattoni', facendo tutto bene e aspettando l'errore degli altri, che è arrivato. Grazie alla splendida gara di Leclerc ci si gioca il titolo ad Abu Dhabi, sarà una gara emozionante. Per la Rossa l'opportunità di cancellare la ferita aperta del 2010... Guarda il video. Il Mondiale live su Sky e in streaming su NOW

GP QATAR, HIGHLIGHTS - TITOLO COSTRUTTORI: COMBINAZIONI