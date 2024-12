La McLaren ne aveva di più sul circuito di Lusail, era più veloce della Ferrari. Anche se la Rossa avesse osato di più non sarebbe cambiato il risultato. E' stata una magia di Leclerc quella di riuscire a restare davanti a Piastri. Guarda il video. Il Mondiale live su Sky e in streaming su NOW

GP QATAR, HIGHLIGHTS - TITOLO COSTRUTTORI: COMBINAZIONI