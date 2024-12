"A prescindere dall'ultima gara, ci sentiamo molto fieri di quello che abbiamo raggiunto: 26 podi, 10 pole e 7 vittorie. È impensabile, siamo contenti e positivi". Queste le parole del team principal della McLaren, Andrea Stella, dopo l'uno-due di Norris e Piastri nelle prove libere conquistate lal circuito di Yas Marina e alla vigilia della gara decisiva per il Costruttori. Tutto il weekend di Abu Dhabi è live su Sky in streaming su NOW

