Lettera aperta a 'Sir' Lewis Hamilton

Ad Abu Dhabi si chiuderà un'epoca, per la Mercedes e per la Formula 1. Su quello stesso tracciato in cui ha vinto 5 volte ma dove ha anche perso il mondiale 2021 in maniera a dir poco roccambolesca. Allo stesso tempo se ne aprirà un'altra, di epoca: Hamilton e la Ferrari, il pilota più vincente e la scuderia (pardon, la Scuderia, con la 'esse' maiuscola) più vincente. Con la possibilità di superare il mito di Schumacher proprio sulla sua macchina. E scusate se è poco...