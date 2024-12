Fred Vasseur commenta l'ultima gara di Abu Dhabi, che ha dato il Costruttori alla McLaren: "Siamo delusi, abbiamo fatto il massimo oggi. Non abbiamo perso oggi il campionato, abbiamo avuto una bella reazione dopo i momenti difficile e siamo migliorati anche rispetto al 2023. Sono soddisfatto del lavoro del team e sarà un'enorme spinta in vista del prossimo Mondiale". Guarda il video. Il Mondiale torna nel 2025 live su Sky in streaming su NOW

GP ABU DHABI, HIGHLIGHTS