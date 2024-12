E' già grande l'attesa per conoscere la Ferrari che scenderà in pista con Leclerc e Hamilton nel Mondiale 2025. Come annunciato dal team principal Fred Vasseur, il 19 febbraio la nuova monoposto - ad oggi nota come 'progetto 677' - verrà presentata e poi andrà in pista sul tracciato di casa di Fiorano per il primo shakedown. Una giornata tutta 'rossa' che farà seguito all'appuntamento di Londra dove, in occasione dei 75 anni della F1, verranno presentati tutti i piloti e le livree. Successivamente si tenterà del tutto in clima campionato con il trasferimento in Bahrain per i test in programma dal 26 al 28 febbraio. Il Mondiale avrà invece inizio a marzo, con la prima tappa in Australia nel weekend dal 14 al 16 marzo.