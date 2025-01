Annunciata dalla Formula 1 l’estensione dell’accordo per il Gp del Belgio, che si correrà sul circuito di Spa in quattro delle prossime sei stagioni: nel 2026, 2027, 2029 e 2031. Domenicali, Presidente e CEO di Formula 1: “Spa giustamente elogiato da piloti e fan come uno dei migliori circuiti del mondo, ha ospitato momenti incredibili” HAMILTON, PRIMO COMPLEANNO DA PILOTA FERRARI

La Formula 1 ha concordato un’estensione pluriennale dell’accordo per il Gp del Belgio, che si continuerà dunque a correre a Spa anche in quattro delle prossime sei stagioni di F1. L’annuncio ufficiale è arrivato oggi e prevede che si corra sul circuito di Spa-Francorchamps nel 2026, 2027, 2029 e 2031. Un’estensione dell’accordo che segue i significativi investimenti effettuati negli ultimi anni, tra cui l'aggiunta di due nuove tribune, che hanno aumentato la capienza di 10.000 posti, e il miglioramento dell'intrattenimento fuori pista e dell'esperienza per i fan della Formula 1. Già previsto in calendario anche nel 2025, nella scorsa stagione di F1, a fine luglio, nel Gp del Belgio la vittoria è andata al neo ferrarista Lewis Hamilton, dopo la squalifica dell’allora compagno di squadra alla Mercedes Russell: e, in tre giorni, Spa ha accolto 380.000 fan durante il fine settimana.

Spa, il circuito più lungo della F1 Costruito nel 1921, Spa-Francorchamps è stato uno dei soli sette circuiti a far parte del primo campionato di Formula 1 nel 1950 e da allora ha ospitato 57 Gran Premi. Il circuito è apprezzato dai fan e dai piloti per il suo mix di lunghi rettilinei e curve veloci e impegnative, tra cui una delle sezioni di pista più famose al mondo, dove i piloti sfrecciano attraverso Eau Rouge e Raidillon, per poi raggiungere il rettilineo del Kemmel. Con i suoi 7,004 km, è il circuito più lungo del calendario della Formula 1 e ha visto trionfare alcuni dei piloti più decorati dello sport, tra cui Ayrton Senna, Michael Schumacher, Niki Lauda e Sebastian Vettel. Tra i piloti della griglia attuale, a vincere su questo circuito sono stati Lewis Hamilton, Charles Leclerc e Max Verstappen. Questa stagione il Gp del Belgio 2025 si svolgerà dal 25 al 27 luglio e vedrà il ritorno della F1 Sprint in pista, offrendo ai fan ancora più grande spettacolo in tutti e tre i giorni del weekend di gara.

Domenicali: “Spa uno dei migliori circuiti al mondo” "Il Gran Premio del Belgio -le parole di Stefano Domenicali, Presidente e CEO di Formula 1- è stata una delle gare che hanno costituito il nostro primo campionato nel 1950, quindi, mentre diamo il via al nostro 75° anniversario, è giusto che possiamo condividere la notizia di questa importante estensione. Spa-Francorchamps è giustamente elogiata da piloti e fan come uno dei migliori circuiti del mondo e ha ospitato alcuni momenti incredibili nelle sue numerose stagioni in Formula 1. Negli ultimi anni ha subito un notevole lavoro per migliorare la struttura e l'esperienza complessiva dei fan, e vorrei rendere omaggio al promotore e al governo della Vallonia per la loro dedizione e il loro appassionato supporto alla Formula 1 in Belgio".