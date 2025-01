La storia di Diego Mombelli, il primo mentore di Ayrton Senna

Nati come agricoltori, i Mombelli si sono fatti un nome in tutto il mondo come alcuni tra i migliori preparatori di kart al mondo. In particolare Diego, che fu il primo a 'motorizzare' il campionissimo brasiliano alle sue prime esperienze in Italia. E anche in seguito, da campione del mondo, non perdeva mai l'occasione per passare da Varese a chiedere qualche consiglio al suo primo maestro