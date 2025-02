Come un 'diesel', così può essere sintetizzata la sua storia con un inizio in chiaroscuro tra F4 e Formula Regional by Alpine (FRECA); poi l'exploit in F3, laureandosi campione nella sua stagione d'esordio, grazie a due vittorie, quattro secondi posti e solo tre piazzamenti fuori dalla top-ten; infine, la grande stagione in F2 ha conquistao la vittoria finale con Invicta Racing.

2020 , Campionato Italiano F4, 5°

, Campionato Italiano F4, 5° 2021 , FRECA, 15°

, FRECA, 15° 2022 , Formula Regional Asia, 14° (partecipa solo alle prime due gare); FRECA, 6°

, Formula Regional Asia, 14° (partecipa solo alle prime due gare); FRECA, 6° 2023 , Fia Formula 3, 1°

, Fia Formula 3, 1° 2024, Fia Formula 2, 1°