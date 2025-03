Il britannico della McLaren, dopo la vittoria in Australia, sembra aver superato i limiti mostrati la scorsa stagione e conferma (al momento) di essere il favorito per il titolo. Lando adesso è nella posizione di preda, da un lato invidiabile, dall’altra scomoda e deve dimostrare di non essere solo un pilota velocissimo ma anche completo. Deve dimostrare di essere un campione pronto a prendersi il Mondiale. Tutta la F1 è live e in esclusiva su Sky e in streaming su NOW

