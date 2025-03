Dopo gli importanti proclami invernali, Ferrari ha lasciato l’Australia con 5 miseri punti in classifica ma soprattutto punti interrogativo. E il secondo appuntamento della stagione (primo con la Sprint) diventa già un esame. McLaren sembra un passo avanti a tutti ma i sette decimi presi in qualifica e la mancanza di passo dimostrata in gara sono stati troppo brutti per essere reali, lo pensano anche a Maranello. Tutto il Mondiale è live e in esclusiva su Sky e in streaming su NOW IL CALENDARIO DELLA F1 2025

E’ già un esame. La pista alla periferia di Shanghai, che sta vivendo la sua seconda vita essendo tornata in calendario nel 2024 dopo uno stop di cinque anni per la pandemia, è vera e tosta. Le curve veloci, i lunghi rettilinei e le staccate violente metteranno a dura prova tanti, a partire da chi, già alla seconda gara della stagione, ha già da dimostrare qualcosa. Dopo gli importanti proclami invernali la Ferrari ha lasciato l’Australia con cinque miseri punti in classifica ma soprattutto punti interrogativi. E' mancato tutto: prestazione, strategie, comunicazioni e in parte anche i piloti.

Pensando a 12 mesi fa Leclerc ha già messo le mani avanti ricordando che il tracciato cinese non è uno dei favoriti per la Rossa, ma dimostrare che questa macchina vale quanto si è anticipato fino a pochi giorni fa è un obbligo. La McLaren sembra un passo avanti a tutti ma i sette decimi presi in qualifica e la mancanza di passo dimostrata in gara sono stati troppo brutti per essere reali, lo pensano anche in Ferrari.