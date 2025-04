Il team principal della Ferrari in vista del GP del Giappone: "Tutta la squadra, ora più che mai, deve essere concentrata sull'obiettivo di mettere Charles e Lewis nella condizione di poter sfruttare costantemente tutto il potenziale della SF-25, dato che finora ci siamo riusciti soltanto al venerdì e in Cina nella Sprint". La F1 corre nel weekend in Giappone, tutto live su Sky e in streaming su NOW

"Il circuito di Suzuka è particolarmente impegnativo per le monoposto e per i piloti, che amano la sfida rappresentata dalle sue iconiche curve. Tutta la squadra, ora più che mai, deve essere concentrata sull'obiettivo di mettere Charles e Lewis nella condizione di poter sfruttare costantemente tutto il potenziale della SF-25, dato che finora ci siamo riusciti soltanto al venerdì e in Cina nella Sprint". Così Frederic Vasseur, team principal della Ferrari, in vista del GP del Giappone di questo fine settimana. L'obiettivo della Rossa sarà cercare di riscattare il weekend in Cina: "In Formula 1 - continua Vasseur - i dettagli sono fondamentali: dalla preparazione del weekend in fabbrica, all'esecuzione in pista adattandosi alle mutevoli condizioni che possono presentarsi in gara. Una volta che avremo messo tutto a punto, avremo un'idea più chiara di dove siamo".