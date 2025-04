E' iniziato il fine settimana del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Nel corso della conferenza stampa, Lewis Hamilton è tornato a parlare di quanto successo in Cina, dopo la vittoria della Sprint Race e le difficoltà della gara: "Dalle qualifiche è stato difficile guidare, e a quel punto sapevamo che sarebbe stato così fino a domenica". E sulla squalifica ha aggiunto: "Nessuna frustrazione, è quello che è. Abbiamo guardato avanti" GP SUZUKA: LA GUIDA TV

Chiaro e diretto, così Lewis Hamilton ha parlato alla stampa nel corso del giovedì di Suzuka. Ha analizzato cos'è che non ha funzionato a Shanghai, dopo la pole e la vittoria della Sprint Race, sottolineando però come la fiducia nella squadra e nel progetto sia totale. "Ho sentito qualcuno dire delle sciocchezze del tipo che starei perdendo fiducia nella squadra" ha esordito Hamilton. "Posso dire di credere al 100% in questo team, ovviamente c'è stato un enorme clamore all'inizio dell'anno, probabilmente in molti si aspettavano che avremmo vinto subito, a partire dalla prima gara, ma non era ciò che mi aspettavo". Adesso tocca a Suzuka, un'opportunità per continuare a crescere e affinare la conoscenza con la Scuderia: "Sto entrando in una nuova cultura, in un nuovo team e ci vorrà del tempo. Ho trascorso gli ultimi due mesi solo osservando come funziona la squadra rispetto alle altre due in cui ho lavorato in precedenza. Durante la scorsa settimana sono stato in grado di prendere appunti e indicare delle aree in cui ritengo che possiamo migliorare, e questo processo continuerà per tutto l'anno man mano che impareremo sempre di più gli uni dagli altri".

Cos'è che non ha funzionato a Shanghai Ritornato sul weekend di Shanghai, Hamilton ha chiarito come un cambiamento fatto sulla sua SF-25 abbia influenzato negativamente il comportamento della vettura, di fatto peggiorando il feeling prima in qualifica e poi in gara. "Probabilmente se avessimo lasciato la macchina com'era, o se il cambiamento fatto si fosse confermato un miglioramento, ci saremmo qualificati nelle prime tre posizioni – ha spiegato Lewis – ma non è stato così. Dal momento in cui sono sceso in pista per le qualifiche è stato davvero difficile guidare, e a quel punto sapevamo che sarebbe stato così fino a domenica. In questo periodo di tempo non sto dirigendo i miei ingegneri, quando ero alla Mercedes conoscevo la macchina, conoscevo tutti gli strumenti, ma è un percorso che completerò".