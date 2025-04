La paura della salute mentale: Norris, un ragazzo come noi

Da qualche tempo Lando ha smarrito la spensieratezza dei primi anni in Formula 1, schiacciato dal peso delle aspettative e dall'urgenza di vincere che i media gli caricano sulle spalle visto il dominio tecnico della McLaren. La realtà ci racconta di un ragazzo di 25 anni che ha dovuto abbandonare i social per continuare a vivere in serenità, come se essere un pilota non fosse già abbastanza fonte di stress