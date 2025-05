Papà Antonelli: "Il mio incredibile Kimi, ma è solo il primo tassello"

Sarà anche solo per la Sprint, ma la pole di Kimi Antonelli a Miami è stata un'emozione pura. Le parole del papà: "È il primo tassello, ma la strada è tanto dura. E' stato incredibile su una pista nuova per lui e sempre efficace in tutte le categorie, gestendo bene le situazioni in pista e fuori. Ha superato l'incidente nelle libere di Monza che lo ha penalizzato nelle performance d'inizio stagione. Quella è stata una punizione, non se lo meritava". Nel VIDEO l'intervista integrale a Marco Antonelli