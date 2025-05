Oscar l’italiano. Viaggio nelle origini toscane di Piastri

L'attuale leader del Mondiale di Formula 1 ha le sue origini in un paesino delle colline toscane. I parenti ancora presenti da quelle parti stanno cercando di ricostruire l'albero genealogico della famiglia Piastri per poter far avere al pilota della McLaren la cittadinanza onoraria. Chissà che non ci riescano proprio in occasione del Gran Premio di Imola, in programma tra poche settimane