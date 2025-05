Nove domande per una Ferrari fallimentare

Dopo sole sei gare il progetto della SF-25 sembra già da accantonare. Il GP di Miami ha mostrato che oggi la Rossa è più vicina alla Williams di quanto non lo sia alla McLaren, e le tensioni tra Leclerc e Hamilton non fanno che confermare il momento di difficoltà. Una domanda sorge spontanea: perché rispetto al modello del 2024, che chiuse in crescendo la stagione, è stato cambiato così tanto?