A pochi giorni dal Gran Premio di Imola, l’attuale leader del Mondiale Oscar Piastri si è recato a Faenza e Brisighella per ricevere il 32esimo ‘Trofeo Lorenzo Bandini’, premio intitolato all’omonimo pilota e che viene assegnato a chi si distingue per i risultati in pista e anche per le potenzialità in vista del futuro. Con l’occasione Piastri ha potuto scoprire qualcosa in più sulle sue origini italiane e al termine dell’evento si è raccontato ai microfoni di Sky Sport