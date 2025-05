Introduzione

Per la prima volta Verstappen è secondo in griglia di partenza dietro agli scarichi della McLaren di Piastri. Il poleman australiano si trova per l'undicesima volta in carriera a scattare dalla prima fila. Ma c'è molto di più da sapere sullo schieramento di partenza di Imola. Qui l'analisi fila per fila. GP del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna è live su Sky e in streaming su NOW



GUIDA TV: PRONTI AL GP? SCATTA ALLE 15 - LO SCHIERAMENTO COMPLETO