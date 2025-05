Tsunoda, terribile botto in Q1: VIDEO e FOTO

Un terribile incidente al via delle qualifiche a Imola: Yuki Tsunoda perde il controllo della sua Red Bull alla 'Villeneuve', la monoposto vola sul cordolo e si ribalta ad altissima velocità. Macchina distrutta, pilota uscito sulle sue gambe e illeso, almeno a prima vista. Per il giapponese ora controllo dal medico per capire se sarà 'fit' per la gara. Tutto il fine settimana del GP del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna è live su Sky e in streaming su NOW

