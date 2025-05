La Ferrari ha avuto coraggio, ma non fino in fondo

A Imola la Ferrari ha reagito dopo la disastrosa qualifica, rimontando con Hamilton (dal 12° al 4° posto) e con Leclerc (da 11° a 6°), dopo un GP all’attacco, soprattutto con la Rossa n° 16. Ma negli ultimi giri, con la safety car in pista dopo il ritiro di Antonelli, Maranello non se l’è sentita di osare fino in fondo: Leclerc avrebbe potuto rientrare, montare gomma soft e attaccare il podio. Non solo, dopo essersi difeso da Albon lo ha fatto passare per non incorrere in penalità. Nel VIDEO l’analisi di Carlo Vanzini