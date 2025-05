La stagione di Verstappen ricorda quella del 1981 di Piquet, padre di Kelly (editorialista, modella e compagna dell'olandese). Come accaduto a Nelson più di 40 anni fa, anche Max si ritrova a dover lottare per il mondiale senza avere la macchina migliore e dimostrando di essere un pilota capace di andare oltre i limiti della propria vettura. I due campioni sono però in buona compagnia, nella storia della F1 ci sono altri grandi piloti che sono riusciti a prendersi la scena senza guidare la miglior macchina