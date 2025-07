Piastri & Norris, fuori i secondi

Sono appena 15 i punti che separano Oscar Piastri, attuale leader del Mondiale, da Lando Norris. Da quasi 10 anni non si vedevano due compagni di squadra in lotta per il titolo e capire cosa aspettarsi da questo duello è davvero complicato. Uno sembra più lucido e freddo, l'altro più talentuoso e veloce: chi avrà la meglio?