F1, McLaren e il Mondiale Costruttori: le combinazioni in vista del GP di Bakua baku
Introduzione
Primo match point per la McLaren che questo weekend a Baku potrebbe già conquistare aritmeticamente il Mondiale Costruttori. Qui le possibili combinazioni per capire che cosa serve al team di Woking per chiudere il discorso già questo fine settimana. Tutto il weekend in Azerbaijan live su Sky e in streaming su NOW
Quello che devi sapere
McLaren, a Baku per chiudere i giochi
- Il team di Woking ha l'occasione di vincere il titolo Costruttori già questo fine settimana a Baku. Una missione non proprio complicata, considerando soprattutto lo strapotere mostrato dalla McLaren nel corso di questa stagione. Andiamo dunque a vedere le possibili combinanzioni che permetterebbero ai 'Papaya' di poter festeggiare in Azerbaijan il secondo Costruttori consecutivo.
La classifica Costruttori
- McLaren 617 punti
- Ferrari 280 punti
- Mercedes 260 punti
- Red Bull 239 punti
- Williams 86 punti
- Aston Martin 62 punti
- Racing Bulls 61 punti
- Kick Sauber 55 punti
- Haas 44 punti
- Alpine 20 punti
Cosa deve fare McLaren per conquistare il Mondiale Costruttori
- La risposta, volendo, è più facile di quel che si possa pensare. Ovvero: vincere. Cosa alla quale siamo abbastanza abituati considerando la stagione 2025. Ebbene sì, per poter vincere il titolo Costruttori senza dover fare calcoli sugli altri team, alla McLaren basterebbe chiudere o con una doppietta o in prima e in terza posizione con Piastri e Norris.
La 'sfida' con gli altri team
- Qualora la McLaren non dovesse chiudere la gara di Baku con una doppietta o con un primo e un terzo posto, a quel punto il team di Woking dovrebbe iniziare a fare i calcoli sugli altri team, in particolare sulla Ferrari. Per vincere il Costruttori, infatti, la McLaren dovrebbe ottenere almeno 9 punti in più della Scuderia di Maranello. Oltre a questo, i Papaya dovranno evitare di perdere 12 punti dalla Mercedes e 33 dalla Red Bull.
Quindi, McLaren può vincere il Mondiale Costruttori se...
- Chiude il GP di Baku con almeno 9 punti in più della Ferrari;
- Non perde 12 punti dalla Mercedes;
- Non perde 33 punti dalla Red Bull.
Le parole di Piastri in vista del weekend di Baku
- Sulla possibile vittoria del Costruttori già domenica, ecco che cosa ha detto Oscar Piastri in conferenza stampa: "Poter vincere il Costruttori presto è motivo d’orgoglio e non cambia il nostro approccio. Sono felice di tornare in macchina per contribuire a questo obiettivo".
Il programma su Sky Sport e NOW
Venerdì 19 settembre
- Ore 7.55: F2 – Prove Libere
- Ore 10.15: Paddock Live
- Ore 10.30: F1 – Prove Libere 1
- Ore 11.30: Paddock Live
- Ore 11.55: F2 - Qualifiche
- Ore 13: Inside the team – Un GP con Bearman
- Ore 13.45: Paddock Live
- Ore 14: F1 – Prove Libere 2
- Ore 15: Paddock Live
- Ore 15.30: Paddock Live Show
- Ore 16: Conferenza stampa Team Principal (differita)
- Ore 20.45: Mi Presento: Ollie Bearman
Sabato 20 settembre
- Ore 10.15: Paddock Live
- Ore 10.30: F1 – Prove Libere 3
- Ore 11.30: Paddock Live
- Ore 12.10: F2 – Sprint Race
- Ore 13.15: Warm Up
- Ore 13.30: Paddock Live
- Ore 14.00: F1 - Qualifiche
- Ore 15.15: Paddock Live
- Ore 15.45: Paddock Live Show
Domenica 21 settembre
- Ore 8.55: F2 – Feature Race
- Ore 10.30: Inside the team – Un GP con Bearman
- Ore 11.30: Paddock Live
- Ore 13: F1 - Gara
- Ore 15: Paddock Live Post-Gara
- Ore 15.30: Debriefing
- Ore 16: Notebook
- Ore 16.15: Race Anatomy
- Ore 20.30: Inside the team – Un GP con Bearman
