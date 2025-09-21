F1, GP Baku: un dato 'allarma i piloti McLaren. L'analisi della griglia di partenzaAZERBAIJAN
Introduzione
Andiamo in griglia di partenza per provara a capire che gara sarà quella di oggi in Azerbaijan. E c'è un dato che non sorride certo a i piloti McLaren, soprattutto al leader del campionato Piastri, che qui si giocano la prima occasione per conquistare il titolo Costruttori (Norris parte settimo, Oscar nono). GP Baku oggi alle 13: live su Sky e in streaming su NOW
MCLAREN, MATCH POINT COSTRUTTORI: COSA SERVE OGGI - GP BAKU: GARA LIVE
Quello che devi sapere
PRIMA FILA - 1) MAX VERSTAPPEN (Red Bull) pole in pole position in 1:
- 46^ pole in Carriera (6^ quest'anno, il miglior valore del 2025).
- 23° circuito in cui parte in pole, lo stesso valore di Vettel. Record: Hamilton (32).
- Verstappen è il 6° poleman in 9 qualifiche disputate qui. Solo Leclerc (4) ha registrato più di una pole qui (4).
- BAKU, LA POLE QUI NON E' DECISIVA: LE STATISTICHE
2) CARLOS SAINZ (Williams)
- 15^ prima fila in carriera (1^ quest'anno, 1^ nel GP di Baku) eguaglia Jarno Trulli al 52° posto di tutti i tempi.
- Alla vigilia era 0-8 contro i compagni di team in qualifica qui.
- La Williams non era mai andata oltre il 5° posto in qualifica qui (Massa nel 2016).
- L’attesa per una prima fila per la Williams è stata di 94 GP, 4 anni e 23 giorni (Russell nel GP del Belgio 2021). Il GP allora non venne praticamente disputato (1 solo giro dietro Safety Car): l’ultima partenza “vera” della Williams dalla prima fila era Monza 2017 (Stroll).
SECONDA FILA - 3) LIAM LAWSON (RB Team)
- Miglior risultato in carriera in un circuito in cui non aveva mai corso in F1.
- Primo neozelandese nella top-3 in qualifica da Svezia 1976 (Chris Amon 3° su Ensign).
- Lawson eguaglia il miglior risultato di una Racing Bulls in qualifica, registrato da Tsunoda l’anno scorso in Brasile sul bagnato.
4) KIMI ANTONELLI (Mercedes)
- 4° in griglia come a Montreal, secondo miglior risultato dopo il 3° posto di Miami.
- Mercedes: 3 vittorie a Baku: ‘16, ‘18 e ‘19, ad una lunghezza dal record Red Bull.
TERZA FILA - 5) GEORGE RUSSELL (Mercedes)
- 15-2 in qualifica contro Antonelli.
- Ha mancato i punti quest’anno solo a Monaco.
6) YUKI TSUNODA (Red Bull)
- Miglior risultato stagionale / in questo GP.
QUARTA FILA - 7) LANDO NORRIS (McLaren)
- Entrambe le McLaren fuori dalle prime 3 file dello schieramento: non succedeva da Bahrain 2024 (1 anno 6 mesi e 18 giorni).
- Per la prima volta dal GP di Singapore del 2023 i primi due del mondiale non sono nelle prime 3 file dello schieramento. Allora il leader Verstappen era 11° in griglia e Perez 13°.
- Due soli podi partendo 7° o peggio: da 7° a 3° a Imola nel 2021; da 10° a 3° in Qatar nel 2023. Un dato da tener presente per chi oggi può vincere il Costruttori.
8) ISACK HADJAR (RB Team)
- Oggi il suo 17esimo GP in F1. Un podio finora
QUINTA FILA - 9) OSCAR PIASTRI (McLaren)
- Manca le prime due file dello schieramento per la prima volta dopo il GP di Las Vegas dell’anno scorso.
- L’ultima volta che il leader del mondiale era andato a muro in qualifica risaliva a Jeddah 2021, Max Verstappen. Tuttavia all’epoca aveva registrato il 3° tempo, con cui andò in griglia.
- Mai a podio quando è partito 9° o peggio. Come nel caso di Norris, un dato che ha rilevenza per chi oggi si gioca la prima possibilità di vincere il titolo Costruttori.
10) CHARLES LECLERC (Ferrari)
- Fine di una sequenza di 4 pole a Baku. Non riesce ad eguagliare il record Ferrari di 5 pole consecutive con la rossa registrato da Michael Schumacher a Suzuka (1998-2002) e Barcellona (2000-2004).
- Da questa posizione in griglia, Ricciardo vinse nel 2017.
SESTA FILA - 11) FERNANDO ALONSO (Aston Martin)
- 29-0 contro Stroll in qualifica (non in griglia) da Ungheria 2024 in poi, seconda sequenza di tutti i tempi al pari di Russell contro Latifi da Austria ‘20 a Monza ‘21. La sequenza record assoluta è di 33 GP, Max Verstappen da Monaco ‘23 a Baku ‘24 contro Perez.
12) LEWIS HAMILTON (Ferrari)
- 4-13 in qualifica quest’anno contro Leclerc. Anche se Hamilton batterà sempre Leclerc in qualifica dal prossimo GP alla fine dell’anno, questa sarà la sua terza stagione in negativo nel confronto con il compagno di team dopo:
- 2014 7-12 contro Nico Rosberg
- 2024 6-18 contro Russell.
SETTIMA FILA - 13) GABRIEL BORTOLETO (Stake F1 Team Kick Sauber)
- Oggi il 17esimo GP in F1 per il pilota della Kick Sauber
14) LANCE STROLL (Aston Martin)
- Ad oggi 181 GP, 1 pole, 2 prime file e 3 podi
OTTAVA FILA - 15) OLIVER BEARMAN (Haas)
- Oggi 20^ gara in F1 per il pilota della Haas
16) FRANCO COLAPINTO (Alpine)
- Oggi 19esimo GP in F1 per il pilota dell'Alpine
NONA FILA - 17) NICO HULKENBERG (Kick Sauber)
- Finora 242 GP, 1 pole, 2 prime file e un podio
18) PIERRE GASLY (Alpine)
- Finora 169 GP, 1 prima fila, 1 vittoria e 5 podi
DECIMA FILA - 19) ALEX ALBON (Williams)
- Finora 120 GP e 2 podi
20) ESTEBAN OCON (Haas) *
- * squalificato per irregolarità tecnica sulla Haas nelle qualifiche
- 172 GP, 1 vittoria e 4 podi finora
