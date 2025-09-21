Introduzione

Andiamo in griglia di partenza per provara a capire che gara sarà quella di oggi in Azerbaijan. E c'è un dato che non sorride certo a i piloti McLaren, soprattutto al leader del campionato Piastri, che qui si giocano la prima occasione per conquistare il titolo Costruttori (Norris parte settimo, Oscar nono). GP Baku oggi alle 13: live su Sky e in streaming su NOW

MCLAREN, MATCH POINT COSTRUTTORI: COSA SERVE OGGI - GP BAKU: GARA LIVE