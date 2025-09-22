Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
il commento

Nonostante tutto Max Verstappen non vincerà il Mondiale

Matteo Bobbi

©IPA/Fotogramma

Nonostante il suo grandissimo talento, nonostante negli ultimi tre GP abbia messo insieme più punti di entrambi i due piloti McLaren, nonostante l'ultima schiacciante vittoria di Baku. Nella quale Piastri è andato a muro e Norris non è riuscito a fare meglio di un settimo punto. La questione sono soprattutto i punti che ancora separano l'olandese dai due papaya, ma non solo

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ