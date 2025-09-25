Alzi la mano chi avrebbe osato immaginarlo a inizio primavera. O ancora poche settimane fa. Eppure, è successo davvero. In sintesi. Carlos Sainz è salito sul podio di un Gran Premio di Formula Uno. È accaduto a Baku, domenica scorsa. La cosa in sé non farebbe notizia. Meglio, non dovrebbe fare notizia. Solo che…