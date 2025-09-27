Hulkenberg: "Orgoglioso del mio percorso in F1, ma se avessi avuto una macchina top..."
Al suo quindicesimo anno in F1 e dopo oltre 200 Gran Premi disputati, Nico Hulkenberg ha conquistato il suo primo podio in questa stagione. Alla guida della sua Sauber, il pilota tedesco sta vivendo un'ottima annata ed è senza dubbio tra le sorprese di questo Mondiale. Di questo, del suo futuro e di tutta la sua carriera ha parlato nella sua intervista esclusiva a Sky Sport Insider
Sky Sport Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider