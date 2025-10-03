F1, GP Singapore: il meteo del circuito di Marina Bayche tempo fa
Introduzione
La pioggia ha accolto i piloti nel media day a Singapore, ma quali saranno le condizioni meteo per tutto il diciottesimo weekend della stagione? Caldo e umidità sono una componente da tenere d'occhio a Marina Bay. Qui, dalle libere alla gara di domenica 5 ottobre, tutti i dettagli con le previsioni meteo. Tutto il fine settimana èllive su Sky e in streaming su NOW
Quello che devi sapere
Che tempo fa a Singapore?
- La pioggia ha accolto i piloti a Marina Bay nel media day, giornata inaugurale del diciottesimo round del Mondiale. Ma cosa dobbiamo attenderci dal punto di vista del meteo per la tre giorni in pista? Ricordiamo che qui caldo e umidità sono un fattore da tener presente. Qui tutti i dettagli e le temperature, sessione per sessione
Il meteo per le prove libere di venerdì 3 ottobere a Singapore
Per lo più nuvoloso. Moderata possibilità di rovesci temporaleschi, principalmente dall'alba a metà pomeriggio. Vento leggero da sud.
- Prime libere: 31°C.
- Seconde libere: 30°C
- Temperatura massima: 39°C.
Le previsioni per libere e qualifiche di sabato 4 ottobre a Marina Bay
Per lo più nuvoloso. Bassa probabilità di rovesci che influiscano sulle sessioni. Brezza da leggera a moderata da sud-sud.
- Terze prove libere: 31°C.
- Qualifiche: 30°C
- Temperatura massima: 38°C
Le previsioni meteo per il GP di Singapore
Parzialmente nuvoloso. Leggera possibilità di rovesci durante la gara. Leggera brezza da sud.
- Gran Premio: 30°C
- Temperatura massima: 38°C
