Formula 1, la griglia di partenza del Gp Singapore
George Russell conquista la pole a Singapore e precede Verstappen e Piastri. Splendida seconda fila per Kimi Antonelli, poi Norris e la prima Ferrari di Hamilton. Leclerc con la seconda Rossa è 7°. Ecco la griglia di partenza. Il GP domenica live alle 14 su Sky e in streaming su NOW
- Un super George Russell si prende la diciottesima qualifica della stagione a Singapore. Il pilota della Mercedes batte il record della pista e precede Verstappen, Piastri, Antonelli e Norris.
- Sesta piazza per Hamilton davanti all'altra Ferrari di Leclerc.
- Ecco la griglia di partenza