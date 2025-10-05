Griglia di partenza, pista, gomme, meteo e tutto quello che dobbiamo sapere prima di andare in pista a Marina Bay per il diciottesimo round del Mondiale 2025. Dalla pole Russell, Antonelli quarto, Ferrari più indietro. McLaren ha il secondo match point per il Mondiale Costruttori. Qui tutte le ultime news. Il GP live alle 14 su Sky e in streaming su NOW

Diciottesimo appuntamento stagionale per la Formula 1 che è in pista sul circuito cittadino di Marina Bay per il Gran Premio di Singapore. George Russell (Mercedes) ha conquistato la pole e precede Verstappen (Red Bull) e Piastri (McLaren). Splendida seconda fila per Antonelli (Mercedes), poi Norris (McLaren) e la prima Ferrari di Hamilton. Leclerc con la seconda Rossa è 7°. Clamoroso epilogo, con le Williams di Albon e Sainz squalificate per irregolarità tecniche: scatteranno dall'ultima fila. E' una domenica da vivere in esclusiva su Sky!