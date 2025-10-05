Formula 1, oggi il GP Singapore: orari tv e ultime news da Marina BayF1, ULTIME NEWS
Griglia di partenza, pista, gomme, meteo e tutto quello che dobbiamo sapere prima di andare in pista a Marina Bay per il diciottesimo round del Mondiale 2025. Dalla pole Russell, Antonelli quarto, Ferrari più indietro. McLaren ha il secondo match point per il Mondiale Costruttori. Qui tutte le ultime news. Il GP live alle 14 su Sky e in streaming su NOW
Diciottesimo appuntamento stagionale per la Formula 1 che è in pista sul circuito cittadino di Marina Bay per il Gran Premio di Singapore. George Russell (Mercedes) ha conquistato la pole e precede Verstappen (Red Bull) e Piastri (McLaren). Splendida seconda fila per Antonelli (Mercedes), poi Norris (McLaren) e la prima Ferrari di Hamilton. Leclerc con la seconda Rossa è 7°. Clamoroso epilogo, con le Williams di Albon e Sainz squalificate per irregolarità tecniche: scatteranno dall'ultima fila. E' una domenica da vivere in esclusiva su Sky!
Il programma del GP Singapore LIVE su Sky
- Ore 9.20: F1 Academy – Gara 2
- Ore 12.30: Paddock Live
- Ore 14: F1 - Gara
- Ore 16: Paddock Live Post-Gara
- Ore 16.30: Debriefing
- Ore 17: Notebook
- Ore 17.15: Race Anatomy
- Gara: 19.30 e 22 i primi due passaggi sul canale 207
Le caratteristiche del circuito di Marina Bay
Quello di Marina Bay è uno dei tracciati più tortuosi del calendario. Lungo 4,940 chilometri, comprende 19 curve. Le modifiche introdotte nel 2023 ne hanno ridotto il numero (erano 23), trasformando la parte successiva alla curva 16 in un rettilineo di circa 400 metri di lunghezza.
Leggi anche
Tutto sulla pista di Singapore
Le previsioni meteo per il GP di F1 oggi
Parzialmente nuvoloso. Scarsa possibilità di rovesci durante la gara e leggera brezza da sud.
- Gran Premio: 30°C
- Temperatura massima: 38°C
Le gomme Pirelli a Singapore
Nessun cambiamento nella selezione delle mescole da asciutto: Pirelli ha infatti confermato la C3 come Hard, la C4 come Medium e la C5 come Soft per la gara di Marina Bay.