F1, Budget Cap violato? Alcuni team non sarebbero in regola: l'indiscrezioneL'INDISCREZIONE
Introduzione
Alcune squadre di Formula 1 fuori dal Budget Cap? L'indiscrezione che rilanciamo oggi riguarderebbe al momento un paio di team: a nessuno dei dieci in griglia, ad oggi, sarebbe arrivata la conformità proprio per le situazioni finte sotto la lente d’ingrandimento della FIA. Ma cos'è il Budget Cap? Ve lo spieghiamo qui anche con riferimento agli episodi più importanti del recente passato. In Messico, dove si corre nel fine settimana, quello più clamoroso che ci riporta al 2022
Quello che devi sapere
BUDGET CAP, UN PAIO TEAM NON SAREBBERO IN REGOLA
- In un campionato che si è improvvisamente infiammato con una corsa al titolo piloti diventata più incerta per Oscar Piastri (McLaren) che dopo Austin ha visto il compagno di squadra Lando Norris e Max Verstappen (Red Bull) avvicinarsi alla sua leadership, qualcosa anche fuori dalla pista potrebbe 'agitare' il finale del Mondiale 2025. Vi riportiamo infatti l'indiscrezione che vorrebbe al momento un paio di team non in linea con il Budget Cap ovvero il limite di spesa consentito. Tutto da confermare, tutto da ufficializzare, ma qualcosa in tal senso sembra muoversi. La conformità al momento non sarebbe arrivata a nessuna squadra (anche quelle in ragola) proprio perché alcune situazioni sarebbero sotto la lente d’ingrandimento della FIA. Ma cos'è il Budget Cap e a cosa è finalizzato? E, soprattutto, quali sono le sanzioni in caso di violazioni? Il precedente più eclatante ci riporta al 2022 in Messico, proprio il GP che ci aspetta questo fine settimana.
COS'E' IL BUDGET CAP
- Si tratta di un tetto massimo di spesa, introdotto per la prima volta nel 2021, pensato per garantire maggiore equilibrio tra i team, andando inoltre a limitare le spese eccessive delle grandi squadre (andando invece incontro ai team più piccoli). In una prima fase, il tetto delle spese era stato fissato a circa 140 milioni di dollari per poi essere ridotto fino agli attuali 135 milioni.
FIA, VIA LIBERA AL NUOVO BUDGET CAP IN F1 DAL 2026
- La FIA di recente ha rivisto le regole finanziarie del campionato di F1 prevedendo un incremento del Budget Cap: inflazione, nuovi regolamenti e l’ingresso di un undicesimo team (Audi) tra i motivi della decisione. Dal 2026, infatti, il limite di spesa per le scuderie salirà a 215 milioni di dollari, in concomitanza con l’introduzione della nuova generazione di monoposto pensate in vista delle normative previste per la stagione che verrà.
A COSA SERVE IL BUDGET CAP
- Ogni squadra ha a disposizione questa cifra - i 215 milioni di dollari già citati - non solo per progettare la propria monoposto, ma anche per coprire eventuali danni, multe, stipendio e non solo.
IL BUDGET CAP E BEN SULAYEM: "FA VENIRE IL MAL DI TESTA"
- In questo contesto ricordiamo anche le parole sul Budget Cap pronunciate da Ben Sulayem, attuale presidente della Federazione lo scorso maggio: "Penso che il Budget Cap stia solo dandoci dei forti mal di testa per come è concepito. Alla fine, quindi, non vedo il senso di averlo".
LE INFRAZIONI AL BUDGET CAP
Il regolamento prevede due tipi di infrazioni:
- Minor Overspend Breach
- Material Overspend Breach.
- La discriminante è il superamento o meno – nell’infrazione – del 5% del Cap
Superato il 5%, ci sono varie sanzioni sportive indicate nel regolamento che possono 'oscillare' in vista di aggravanti o mitiganti. Un esempio di circostanze aggravanti è ad esempio l'autodenuncia; tra le aggravanti la malafede, la recidività e la mancata collaborazione.
LE PENE IN CASO DI VIOLAZONE
Piuttosto variegata la gamma delle sanzioni:
- Decurtazione di punti nella classifica piloti.
- Decurtazione di punti nella classifica costruttori.
- Stop di una o più gare
- Solo per il Material Breach. sospensione per l’intero campionato o all’esclusione dallo stesso.
- Possibile una riduzione del Cost Cap utilizzabile nella stagione successiva. Il riferimento normativo in materia è negli articoli 9.2 e 9.3 del Regolamento.
IL CASO RED BULL DEL 2022
- È il precedente più eclatante in materia di violazione del Budget Cap. Nel 2022, nel weekend del Messico, fu ufficializzata la violazione Red Bull e la FIA, a seguito del patteggiamento accettato dal team di Milton Keynes, rese note le sanzioni: una multa di 7 milioni di dollari a seguito delle violazioni (sotto il 5%) relative al campionato 2021. Ma non solo: 10% di tempo in meno per i test aerodinamici 2023. L'allora team principal Horner disse: "Tutto questo impatterà sul Mondiale 2023". Ma il team anglo austriaco si aggiudicò poi entrambi i titoli.