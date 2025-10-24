Il regolamento prevede due tipi di infrazioni:

Minor Overspend Breach

Material Overspend Breach.

La discriminante è il superamento o meno – nell’infrazione – del 5% del Cap

Superato il 5%, ci sono varie sanzioni sportive indicate nel regolamento che possono 'oscillare' in vista di aggravanti o mitiganti. Un esempio di circostanze aggravanti è ad esempio l'autodenuncia; tra le aggravanti la malafede, la recidività e la mancata collaborazione.