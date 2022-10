La Federazione ha reso note le sanzioni a carico della Red Bull che ha accettato il patteggiamento a seguito del tetto del Budget Cap sforato nel 2021: multa di 7 milioni di dollari e il 10% in meno di tempo per i test aerodinamici il prossimo anno (galleria del vento e simulazioni al computer). E nella nota si legge: "Il team non ha agito in malafede". Alle 18.30 la conferenza del team. Il Mondiale è in Messico: tutto il weekend live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

GUIDA TV