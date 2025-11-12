Offerte Black Friday
il ritiro

La carriera meravigliosa e sottovalutata di Jenson Button

Lucio Rizzica

©Getty

Il britannico, campione del mondo F1 nel 2009, ha appeso ufficialmente il casco al chiodo. Storiche le sue rivalità con Alonso e soprattutto Hamilton, così come quella Brawn GP che lo portò sul tetto del mondo delle corse. La sua ultima in F1 nel 2017, a Monaco, con la McLaren, da quel momento in poi senza fermarsi, fino a oggi, continuando a divertire, guidare, ispirare e vincere. Inizierà a fare il papà a tempo pieno, e chi conosce la sua storia sa quanto sia un ruolo che gli regalerà altrettante soddisfazioni

