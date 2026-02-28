Offerte Sky
F1, a pochi giorni dal primo GP 2026 modifiche al regolamento: Q3 e gomme a Monaco

Formula 1

Introduzione

A pochissimi giorni dall'inizio del Mondiale in Australia, la Federazione ha ufficializzato alcune modifiche al regolamento sportivo e tecnico per la stagione 2026. Il campionato scatta nel fine settimana del 6-8 marzo: tutto in diretta su Sky e in streaming su NOW

Quello che devi sapere

QUALIFICHE: Q3 PIU' LUNGA

  • La durata della sessione decisiva (Q3) è stata aumentata di un minuto, passando da 12 a 13 minuti. Inoltre, l'intervallo tra Q2 e Q3 è stato esteso a 7 minuti per permettere una migliore gestione logistica.

GOMME A MONACO

  • Appare decisamente clamorosa la scelta per il GP di Monte Carlo: è stato infatti cancellato l'obbligo di usare mescole diverse in gara. I team avranno totale libertà di strategia sulle gomme per la gara nel Principato.

MOTORI E RAPPORTO DI COMPRESSIONE

  • La FIA ha introdotto una stretta sul rapporto di compressione delle Power Unit (limitato a 16:0). Questa mossa sembra mirata a limitare alcuni vantaggi tecnici emersi nel corso dei test precampionato (in particolare riguardo al motore Mercedes).

RAPPORTO COMPRESSIONE: COS'E'

