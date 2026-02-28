Introduzione
A pochissimi giorni dall'inizio del Mondiale in Australia, la Federazione ha ufficializzato alcune modifiche al regolamento sportivo e tecnico per la stagione 2026. Il campionato scatta nel fine settimana del 6-8 marzo: tutto in diretta su Sky e in streaming su NOW
QUALIFICHE: Q3 PIU' LUNGA
- La durata della sessione decisiva (Q3) è stata aumentata di un minuto, passando da 12 a 13 minuti. Inoltre, l'intervallo tra Q2 e Q3 è stato esteso a 7 minuti per permettere una migliore gestione logistica.
GOMME A MONACO
- Appare decisamente clamorosa la scelta per il GP di Monte Carlo: è stato infatti cancellato l'obbligo di usare mescole diverse in gara. I team avranno totale libertà di strategia sulle gomme per la gara nel Principato.
MOTORI E RAPPORTO DI COMPRESSIONE
- La FIA ha introdotto una stretta sul rapporto di compressione delle Power Unit (limitato a 16:0). Questa mossa sembra mirata a limitare alcuni vantaggi tecnici emersi nel corso dei test precampionato (in particolare riguardo al motore Mercedes).
