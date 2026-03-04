Introduzione

Manca sempre meno al primo round del campionato di F1: 11 team, 22 monoposto in griglia e tante novità regolamentari che i protagonisti dovranno dimostrare di aver metabolizzato nella gara d'esordio a Melbourne. Molto ruoterà intorno alla gestione dell’energia elettrica che ora fornisce il 50% della potenza, ma una criticità è anche nella procedura di partenza. Ecco a che punto siamo prima del via. Il Mondiale è live Sky e in streaming su NOW





'SPEED', LA NUOVA NEWSLETTER DI SKY SPORT INSIDER SUI MOTORI!