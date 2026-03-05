Introduzione

Accelerazioni fino a 3–4 G, carichi meccanici sul collo, posture obbligate, stress termico e recuperi ridotti modellano il corpo del driver in modo unico. È quanto emerge da una review internazionale condotta dall'Università di Trieste in collaborazione con la University of Roehampton (Londra) e con il coinvolgimento diretto di tre performance coach di Formula 1 attivi ai massimi livelli, tra cui gli allenatori di Leclerc e Verstappen. La F1 è in Australia per il primo GP del 2026: tutto live su Sky e in streaming su NOW

