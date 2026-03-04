Offerte Sky
Formula 1, gli orari e dove vedere il GP Australia in tv

GUIDA TV

Ora l'attesa è davvero terminata. Si alza il sipario sul Mondiale 2026 di Formula 1, che potrete seguire tutto in diretta su Sky. Primo round in Australia, massima attenzione agli orari: giovedì la conferenza piloti alle 13.30 sul canale 207 e in streaming su Skysport.it, libere venerdì notte dalle 2.30 italiane, qualifiche alle 6. E il GP, domenica 8 marzo, scatta alle 5. Qui la guida per non perdere nulla live

 'SPEED', LA NUOVA NEWSLETTER DI SKY SPORT INSIDER SUI MOTORI!

È il momento di scendere in pista con la nuova stagione della Formula 1 su Sky: scatta la stagione della rivoluzione regolamentare con la prima gara in programma nel weekend a Melbourne. Il GP d'Australia, prima delle 24 tappe di un campionato che si preannuncia ricco d'incognite e di sorprese. è da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, in streaming su NOW. La stagione numero 76 della F1 scatta nella notte tra giovedì e venerdì: si scende in pista per le prime due sessioni di prove libere, alle 2.30 e alle 6, con i primi giri sul circuito di Albert Park. Terza sessione di prove libere in programma nella notte tra venerdì e sabato alle 2.30, preludio della prima caccia alla pole dell’anno che scatta alle 6 del mattino. La prima gara della stagione alle 5 di domenica 8 marzo. Ma prima di tutto le parole! Giovedì 5 marzo, alle 13.30, con la conferenza stampa dei piloti in streaming anche su Skysport.it. Senza dimenticare che nel weekend australiano in pista ci saranno anche Formula 2 e Formula 3.

Il programma del GP Australia 2026 in diretta su Sky

  • Giovedì 5 marzo la conferenza stampa piloti: ore 13.30 in streaming anche su Skysport.it

Venerdì 6 marzo

  • Prove Libere 1: ore 2:30 - 3:30
  • Prove Libere 2: ore 6:00 - 7:00

Sabato 7 marzo

  • Prove Libere 3: ore 2:30 - 3:30
  • Qualifiche: ore 6:00 - 7:00

Domenica 8 marzo

  • Gara: ore 5:00

I piloti presenti nella conferenza stampa del GP Australia:

  • Primo gruppo: Bottas (Cadillac), Russell (Mercedes), Hulkenberg (Audi)
  • Secondo gruppo: Hamilton (Ferrari), Piastri (McLaren), Lindblad (Racing Bulls).

