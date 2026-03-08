Mercedes, prima doppietta senza Hamilton dal 1955: le statistiche del GP d'Australiale statistiche
Introduzione
Prima del GP d'Australia, l'ultima doppietta della Mercedes senza Lewis Hamilton risaliva a... 71 anni fa. E c'è Hamilton al centro di un'altra statistica: con i 3 giri al comando di domenica, il campione britannico sale a quota 20 stagioni consecutive con almeno un giro in testa, estendendo il suo record. Leggi tutte le statistiche della gara di Melbourne. Il Mondiale torna dal 13 al 15 marzo in Cina: tutto live su Sky e in streaming su NOW
Quello che devi sapere
Mercedes, ritorno al top
- George Russell e Kimi Antonelli hanno firmato la prima doppietta Mercedes senza Lewis Hamilton dal GP d'Italia 1955
- 6^ vittoria in carriera per Russell (prime 6 vittorie in 6 circuiti diversi), la 1^ in Australia: eguaglia Tony Brooks, Jacques Laffite, Riccardo Patrese, Sergio Perez, Jochen Rindt, Ralf Schumacher, John Surtees e Gilles Villeneuve al 45° posto di tutti i tempi
- Con il 25° podio in carriera eguaglia Jacky Ickx al 46° posto di tutti i tempi
- Per la prima volta è in testa al Mondiale al 153° GP in carriera: per due gare non batte il record assoluto di Jenson Button, leader del campionato per la prima volta in carriera al 155° GP
- Antonelli, 2° al traguardo, eguaglia il suo miglior risultato di sempre (Brasile 2025)
- 4° podio in carriera (104° posto di tutti i tempi)
- Primo italiano sul podio a Melbourne dal 2009 (Trulli 3°)
AUSTRALIA FORMULA ONE - ©Ansa
Rinascita Hamilton
- Con i 3 giri al comando a Melbourne, Lewis Hamilton ha già superato il suo totale del 2025 (2)
- L'inglese ha così completato almeno un giro in testa per la 20^ stagione consecutiva, estendendo il suo record davanti a Michael Schumacher (15) e Sebastian Vettel (13)
©Ansa
pubblicità
Lindblad, debutto impressionante
- Alla prima gara in Formula 1, Arvid Lindblad ha chiuso 8°, diventando il terzo pilota più giovane di sempre ad andare a punti a 18 anni e 7 mesi. Davanti a lui solo Kimi Antonelli (18 anni e 6 mesi) e Max Verstappen (17 anni e 5 mesi)
AUSTRALIA FORMULA ONE - ©Ansa
pubblicità