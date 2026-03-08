Applausi per Russell, per il nostro Kimi e Carletto Leclerc: lo ri tre a podio nella gara inaugurale di Melbourne. Ma oggi non è passato inosservato il risveglio di Sir Lewis. Qui tutti i voti della prima gara 2026. Il Mondiale torna dal 13 al 15 marzo in Cina: tutto live su Sky e in streaming su NOW

A cura di Leo Turrini

LA CRONACA E GLI HIGHLIGHTS DEL GP AUSTRALIA