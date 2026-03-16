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l'intervista

Fisichella: "Conosco molto bene l'emozione di Antonelli, questa vittoria cambia tutto"

Cristiana Buonamano

Cristiana Buonamano

Dal 2 aprile 2006 al 15 marzo 2026, dal GP della Malesia a quello della Cina: 20 anni dopo l'Italia torna sul gradino più alto del podio in F1. L’ultimo a riuscirci era stato Giancarlo Fisichella, che oggi commenta – ai microfoni di Sky Sport – il primo successo di Kimi Antonelli

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