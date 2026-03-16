l'intervista
Fisichella: "Conosco molto bene l'emozione di Antonelli, questa vittoria cambia tutto"
Dal 2 aprile 2006 al 15 marzo 2026, dal GP della Malesia a quello della Cina: 20 anni dopo l'Italia torna sul gradino più alto del podio in F1. L’ultimo a riuscirci era stato Giancarlo Fisichella, che oggi commenta – ai microfoni di Sky Sport – il primo successo di Kimi Antonelli
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky Sport Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi