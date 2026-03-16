E adesso, caro Kimi Antonelli?

La prima vittoria di Kimi Antonelli in Formula 1 cambia tutto. Dal trionfo in Cina alle aspettative che inevitabilmente lo accompagneranno, il talento bolognese entra in una nuova dimensione: quella dei campioni da cui tutti pretendono sempre di più. Ma non dobbiamo avere fretta
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