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E adesso, caro Kimi Antonelli?

Leo Turrini

Leo Turrini
©Getty

La prima vittoria di Kimi Antonelli in Formula 1 cambia tutto. Dal trionfo in Cina alle aspettative che inevitabilmente lo accompagneranno, il talento bolognese entra in una nuova dimensione: quella dei campioni da cui tutti pretendono sempre di più. Ma non dobbiamo avere fretta

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