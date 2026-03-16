Il numero 12

Quel numero scritto sulla monoposto e sul cappellino - rigorosamente blu - di Kimi Antonelli non è una scelta casuale. È il numero di Ayrton Senna, il suo idolo. E dopo la prima vittoria in Formula 1 diventa il simbolo di un talento precoce, di emozioni vere e dell’ambizione di un ragazzo che vuole scrivere la propria storia continuando a sognare in grande