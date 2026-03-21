Cosa sta succedendo (davvero) a McLaren e Red Bull

I tre grandi protagonisti del campionato 2025 hanno vissuto un inizio di stagione da incubo tra ritiri, guasti tecnici e pessime prestazioni. Il problema, più dei piloti, è delle scuderie, in grande difficoltà con il nuovo ciclo tecnico e in attesa della pausa forzata di aprile, quando si capirà la bontà dei primi pacchetti di aggiornamenti