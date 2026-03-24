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Sulla scia di Kimi: chi saranno i prossimi Antonelli?

Niccolò Severini

Niccolò Severini
©Getty

Da Fornaroli, campione Formula 2, a Minì e De Palo, passando per i giovanissimi delle Academy: lo speciale di Sky - in onda alle 21:00 su Sky Sport F1 - ci porta alla scoperta dei giovani e talentuosi piloti italiani che sognano di raggiungere Kimi Antonelli in F1

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