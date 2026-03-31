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l'analisi

In tre gare è cambiato il mondo per gli amici Max e Kimi

Andrea Sillitti
©Getty

E così mentre l'italiano si gode le vittorie, i record e il primo posto in classifica, l'olandese sembra pensare a un precoce ritiro, che potrebbe mettere pressione alla FIA per rivedere alcune regole di questa nuova F1

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