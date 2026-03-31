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la riflessione

E adesso vediamo di darci una regolata: quali regole devono cambiare in questa F1

Carlo Vanzini

Carlo Vanzini
©Getty

In appena tre GP si è capito che le nuove monoposto (e soprattutto le power unit con suddivisione 50-50 tra termico ed elettrico)  hanno bisogno di una modifica regolamentare per rimettere al centro il pilota e migliorare le situazioni di gara. Le soluzioni non mancano, ma metterle in atto sarà un'altra cosa

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