la storia
Lambiase, l’uomo che non sussurrerà più a Max Verstappen
Metodo e istinto, razionalità e fuoco. Così uguali ma così diversi: Giampiero Lambiase e Max Verstappen hanno formato un connubio perfetto tra ingegnere e pilota e hanno scritto la storia recente della Formula 1. Ma ora le loro strade si divideranno...
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