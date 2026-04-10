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la storia

Lambiase, l’uomo che non sussurrerà più a Max Verstappen

Davide Camicioli

Davide Camicioli

©Getty

Metodo e istinto, razionalità e fuoco. Così uguali ma così diversi: Giampiero Lambiase e Max Verstappen hanno formato un connubio perfetto tra ingegnere e pilota e hanno scritto la storia recente della Formula 1. Ma ora le loro strade si divideranno...

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